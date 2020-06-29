Тайбэй, , 04:53 — REGNUM Группа из 20 депутатов тайваньской партии «Гоминьдан» заняла здание парламента страны в знак протеста против «тирании правительства», сообщает Reuters.

«Гоминьдан» заявил, что выступает против правящей в стране Демократической прогрессивной партии (ДПП) и президента Тайваня Цай Инвэнь. Поводом для протестов послужило назначение ее помощника Чен Чу на должность главы Контрольного Юаня (орган государственной инспекции — прим. ИА REGNUM).

«В этом году администрация Цай стала более тиранической, чем раньше. Упрямство Цай не оставило Гоминьдану выбора, кроме как оккупировать Законодательный Юань», — говорится в заявлении партии.

ДПП и администрация президента Тайваня уже осудили эти действия «Гоминьдана» и назвали их «фарсом».