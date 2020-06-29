Минск, , 03:56 — REGNUM Лидер Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Америка и Китай ведут борьбу за передел мира. Об этом глава государства сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1»

«Вы, наверное, заметили, что идёт очень серьезная борьба за передел мира», —сказал белорусский президент.

По его словам, Китай «нехотя, но бросило вызов монополисту — Соединенным Штатам Америки». Кроме того, Лукашенко считает, что Китай уже догнал США по экономическому развитию и американцы «почувствовали опасность».

Как сообщало 15 июня ИА REGNUM, Лукашенко назвал двусторонние отношения Белоруссии и Китая «железным братством».

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