Вашингтон, , 02:45 — REGNUM Американская компания PepsiCo присоединилась к «глобальному бойкоту» размещения рекламы в соцсети Facebook, передает Fox Business со ссылкой на источники.

Сообщается, что компания не будет размещать рекламу в социальной сети в июле и августе 2020 года. Пока официальных заявлений от руководства PepsiCo не поступало.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее к бойкоту на размещение рекламы в Facebook присоединилась компания Coca-Cola. Сообщалось, что компания не будет размещать рекламу в течение 30 дней в связи с обвинением Facebook в потворствованию расизму. В руководстве Coca-Cola добавили, что ожидают большей прозрачности от работы социальных сетей.

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