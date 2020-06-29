Джэксон, , 02:24 — REGNUM Палата и Сенат американского штата Миссисипи одобрили изменение флага штата, теперь с него исчезнет символика Конфедеративных Штатов Америки (КША), сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что губернатор Миссисипи Тейт Ривз уже заявил, что готов подписать законопроект. Таким образом из флага штата будет убрано изображения боевого знамени КША.

Новый вид флага Миссисипи разработает специальная комиссия. Затем этот вопрос вынесут на голосование среди жителей региона. По предварительным планам, голосование должно состояться 3 ноября. Если жители Миссисипи не одобрят новый флаг, комиссия будет разрабатывать другой вариант.

Как сообщало ИА REGNUM, флаг штата Миссисипи является единственным в США, на котором присутствует символика «конфедератов». Вопрос о смене флага заново обострился после начала массовых беспорядков и протестных акций в США, вызванных смертью негра Джорджа Флойда при задержании полицейскими в штате Миннеаполис.

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