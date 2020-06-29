Москва, , 01:53 — REGNUM В связи с голосованием по поправкам к Конституции 1 июля, граждан России ждёт сокращённая рабочая неделя. Об этом информирует Роструд.

Сообщается, что 1 июля является днем голосования он объявлен нерабочим и будет оплачен в двойном размере.

Также уточняется, что не работающие в этот день не потеряют в зарплате за июль.

Как сообщало 28 июня ИА REGNUM, явка на электронном всероссийском голосовании превысила 80%.

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