Вашингтон, , 00:40 — REGNUM Жители США не хотят, чтобы на посту президента оказался человек с низким интеллектом, коим является экс-вице-президент Джо Байден, заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Молчаливое большинство живо и в порядке! Мы выиграем эти выборы по-крупному. Никто не хочет, чтобы страной управлял человек с низким IQ, а сонный Джо — определенно человек с низким IQ», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп назвал своего наиболее вероятного конкурента на грядущих президентских выборах Джо Байдена «продажным». Он заявил, что антироссийское заявление, озвученное Байденом, было написано «его кураторами».

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