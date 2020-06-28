Багдад, , 23:46 — REGNUM Депутаты парламента Ирака отказываются посещать заседания из-за коронавирусной инфекции. Об этом 28 июня сообщает агентство Shafaq со ссылкой на источник.

«Члены парламента не посещают заседания палаты, опасаясь заражения коронавирусом», — сказал собеседник издания.

Отмечается, что уже более 30 парламентариев заразились коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ираке за прошедшие сутки выявили 2069 случаев заражения коронавирусом нового типа, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 43 262. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 1660 человек.

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