Париж, , 23:45 — REGNUM Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что ее партия на прошедших во Франции муниципальных выборах одержала «большую победу» и поздравила нескольких кандидатов в мэры, которые, по предварительным данным, одержали победу в муниципалитетах. Об этом 28 июня она сообщила в эфире телеканала TF1.

«Этим вечером (муниципальные выборы ― Ред.) заканчиваются по-настоящему большой победой. Она имеет не просто символическое значение, эта победа стала настоящим спусковым крючком, поскольку мы тоже сможем продемонстрировать, что способны управлять большими сообществами», ― отметила Ле Пен.

https://twitter.com/MLP_officiel/status/1277313838019424256

Она также подчеркнула, что с этого момента наступил конец наступлению на партию антиреспубликанского фронта, главная идея которого заключалась «в том, чтобы победить «Национальное объединение» только потому, что это «Национальное объединение».

Кроме этого, на своей странице в социальной сети Ле Пен поздравила членов собственной партии, которые, по предварительным данным, одержали победу в своих муниципалитетах, среди них новые мэры Перпиньян, Муассак, Мазан, Бедарридэ и Брюэ-ла-Бюисьер.

https://twitter.com/MLP_officiel/status/1277305315768381440

Напомним, второй тур муниципальных выборов во Франции был отложен из-за начавшейся пандемии коронавируса. Он должен был состояться 22 марта, но в мае правительство Франции предложило новую дату второго тура ― 28 июня.

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