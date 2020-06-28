Остин, США, , 23:34 — REGNUM Федеральные власти США окажут помощь штату Техас в связи с резким ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 28 июня сообщил вице-президент США Майк Пенс во время совместной пресс-конференции с губернатором Техаса Греггом Эбботом, которую транслировал телеканал WFAA.

«Мы гарантируем, что Техас и система здравоохранения Техаса будут располагать соответствующими моменту ресурсами, снабжением, людьми», ― заявил Пенс.

Он также отметил, что масштабы тестирования населения на коронавирус в Техасе «невероятны», но необходимо, чтобы власти штаба акцентировали внимание на еще большей активизации этого процесса.

Напомним, ранее глава штата Грегг Эббот заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в Техасе все более отчетливей приобретает опасный характер в последние несколько недель. Так, по его словам, возросло более чем в два раза число новых госпитализаций в сутки ― с двух тысяч до более чем пяти тысяч, увеличился и процент выявленных случаев заражения коронавирусом с 4,7% до более чем 13%.

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