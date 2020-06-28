Варшава, , 23:09 — REGNUM Действующий президент Польши Анджей Дуда заявил, что число проголосовавших за его кандидатуру на выборах главы государства дает ему хорошее преимущество.

«Преимущество большое. Я очень благодарен. Спасибо за явку, за участие в выборах», — сказал он, выступая перед избирателями после публикации данных первых экзитполов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos, Дуда в первом туре набирает 41,8% голосов, кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский — 30,4%. Всего в выборах участвуют 11 кандидатов. Окончательные итоги выборов должны быть обнародованы не позднее 1 июля.

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