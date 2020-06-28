Минск, , 23:01 — REGNUM Единственным оставшимся союзником Российской Федерации остается Белоруссия. Об этом во время встречи с представителями Минской области сообщил глава Белоруссии Александр Лукашенко, фрагмент выступления которого показали 28 июня в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».

»Единственный союзник, который остался у России, — Беларусь, — заявил глава государства. — И я часто Путину (президент РФ Владимир Путин) об этом говорю».

По его словам, Белоруссия находится на втором месте по покупке газа у РФ. Кроме того, отметил он, белорусские компании перерабатывают огромное количество российской нефти. Поэтому, добавил Лукашенко, Россия не хочет потерять ни в политическом, ни в экономическом плане Белоруссию.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до принятия на референдуме новой Конституции Белоруссии многое будет сделано по децентрализации власти.

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