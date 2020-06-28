Гавр, 28 июня 2020, 22:49 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выиграл второй тур муниципальных выборов в городе Гавр на севере страны, сообщается на сайте городской администрации.
Отмечается, что Филипп набрал 58,83% голосов, его соперник Жан-Поль Лекок (Французская коммунистическая партия) — 41,17%.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне кадровых перестановок, запланированных на начало июля, депутат Европарламента Жиль Бойер напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Эдуар Филипп является «эталоном» для «целого правоцентристского электората», и это будет важно «во время следующих президентских выборов».
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