Варшава, , 22:23 — REGNUM В Польше во второй тур президентских выборов прошли действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский, следует из данных экзитпола.

Так, по данным экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos, Дуда в первом туре набирает 41,8% голосов, Тшасковский — 30,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в выборах участвуют 11 кандидатов, в том числе и действующий президент Анджей Дуда, который пытается переизбраться на второй срок. Правом голоса в Польше обладают более 30 млн человек, из которых 387 тысяч проживают за пределами страны. Окончательные итоги выборов должны быть обнародованы не позднее 1 июля.

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