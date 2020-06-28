Вашингтон, , 22:16 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отправился 27 июня на поле для гольфа, тогда как обещал быть в Вашингтоне ради «соблюдения законности и порядка» в столице. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на журналистов Белого дома.

Отмечается, что поле для гольфа он выбрал недалеко от Вашингтона. Обычно он проводит выходные на своей вилле Мар-а-Лаго во Флориде.

Напомним, ранее американские СМИ обнаружили изменения в графике президента США, откуда пропала поездка в гольф-клуб Трампа в Бедминстере. Они предположили, что американский лидер решил остаться в Вашингтоне из-за вспышки COVID-19 в ряде штатов страны.

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