Иерусалим, , 21:44 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции России прошло в Израиле с высокой явкой, сообщили 28 июня в пресс-службе российского диппредставительства.

«Сегодня (28 июня) в Израиле с очевидно высокой явкой прошло голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

В посольстве отметили большой интерес к голосованию среди молодежи, достаточно большое количество было сегодня молодых людей, которые голосовали в первый раз.

Как сообщало ИА REGNUM, основной день голосования — 1 июля, однако голосовать дистанционно и на участках можно уже с 25 июня. Сделано это из-за пандемии коронавируса — на участках нельзя допустить скопления людей.

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