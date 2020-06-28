Лондон, , 21:21 — REGNUM В Великобритании ушел в отставку советник премьер-министра страны Бориса Джонсона по национальной безопасности Марк Седвилл. Об этом 28 июня сообщается на сайте британского правительства.

В сообщении говорится, что представитель Джонсона на переговорах с ЕС Дэвид Фрост сменит Седвилла на посту советника премьер-министра страны по национальной безопасности.

Отмечается, что Седвилл также покинул должность секретаря кабинета министров. Кто будет назначен на вакантную должность пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил в ходе совещания правительства страны, что он готов реформировать правовую систему, чтобы инциденты, подобные нападению в парке Рединга, впредь не повторялись.

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