Киев, , 20:56 — REGNUM Экс-президент Украины Петр Порошенко предложил перенести празднование Дня конституции страны с 28 июня на 5 апреля.

По его словам, Украина является «европейской страной с давними традициями», поэтому в стране «должны гордиться тем, что одна из первых конституций мира — это Договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского, которые Филипп Орлик подписал 5 апреля 1710 года».

«Возможно, настало время перенести День конституции на 5 апреля?» — сказал он во время своего видеообращения по случаю Дня конституции Украины.

Напомним, Филипп Орлик создал свой политико-правовой проект в надежде на победу войск Карла XII в Северной войне над Россией. После того, как шведские войска были разгромлены, Орлик, будучи в эмиграции, безуспешно пытался получить прощение Петра I.

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