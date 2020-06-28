Киев, , 20:53 — REGNUM Книгу для детей под названием «Простая Конституция», которая призвана заинтересовать детей основным законом Украины, представили в стране. Об этом сообщается на странице офиса украинского президента Владимира Зеленского в соцсети Facebook.

«Президент Владимир Зеленский (год назад) поддержал отличную идею — создать Конституцию Украины для самых маленьких, — говорится в сообщении. — А вот и результат — «Простая Конституция».

В офисе подчеркнули, что дети на Украине смогут изучать основы демократического государства в «привлекательной для них форме».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к жителям страны по случаю празднования Дня Конституции, в котором заявил, что в стране 25 регионов, вместо записанных в 133 статье Конституции Украины 27.

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