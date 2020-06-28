Вашингтон, , 20:28 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп удалил спустя несколько часов после публикации видео, где его сторонник выкрикивал лозунг «Белая сила». Об этом 28 июня передает CNN.

«Спасибо прекрасным людям из Вилэджис. Леворадикальные ничего не делающие демократы падут осенью. Скоро увидимся!» — подписал Трамп видео.

На кадрах мужчина и женщина на гольф-мобиле с надписью «Трамп 2020» проезжает мимо протестующих, которые скандируют: «Расисты!» В ответ мужчина выкрикивает: «Белая сила!»

На публикацию главы Белого дома обратили внимание американские СМИ, позже она была удалена.

Как сообщало ИА REGNUM, гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании его полицией вызвала волну акций протеста против расизма и жестокости полиции сначала в США, затем и во всём мире. Девизом движения стал лозунг «Black Lives Matter» («Жизни чёрных имеют значение»).

Кроме того, на фоне массовых протестов против расизма в США наблюдается массовый снос памятников южанам и уничтожение символов Гражданской войны.

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