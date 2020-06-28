Вашингтон, , 20:35 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что президент США Дональд Трамп целенаправленно игнорирует любые обвинения в адрес России, а все его действия являются «подарком» Владимиру Путину по ослаблению лидирующей роли Соединенных Штатов в мире. Об этом 28 июня она сообщила в эфире телеканала ABC News.

По ее словам, «президент (США ― Ред.) хочет игнорировать любые обвинения в адрес России» в то время как Москва возмутительным образом сейчас «отыгрывается» на США и на их войсках за чувство «унижения», которое она испытала в Афганистане.

Читайте также: Байден обвинил Трампа в предательстве американских солдат

Пелоси также обвинила Трампа в том, что у него «все дороги ведут к Путину», хотя она точно не знает, какие данные есть у Российской Федерации в политическом, личном или финансовом планах на президента США.

«Он хочет (всё ― ред.) игнорировать <…> он подарок для России в смысле ослабления нашей лидирующей роли в НАТО, уменьшения численности наших войск в Германии, ― все это подарок Путину. Что-то здесь очень неправильно, но у этого должен быть ответ», ― заключила спикер палаты представителей.

Напомним, ранее газета The New York Times со ссылкой на представителей американской разведки опубликовала материал, в котором утверждалось, что Российская Федерация якобы предлагала вознаграждение боевикам террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за нападения на военных США в Афганистане.

В МИД России назвали эту информацию ложной и потребовали от американской стороны адекватной реакции на угрозы, поступающие в адрес дипломатов из-за недостоверных сведений о России и Афганистане.

Позднее в исламистском движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также опровергли подобные обвинения, а в аппарате Белого дома США сообщили, что «о так называемых нападениях русских» на войска Соединенных Штатов в Афганистане никому из высших должностных лиц страны не докладывалось. А сам Трамп назвал эту публикацию в газете «очередной заказухой» в свой адрес.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп назвал Байдена «продажным»