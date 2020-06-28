Киев, , 19:17 — REGNUM Более 250 населенных пунктов в пяти областях Украины пострадали в результате непогоды. Об этом 28 июня сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на странице в соцсети Facebook.

«Западную Украину охватили масштабные наводнения, — написал Шмыгаль. — В результате непогоды пострадали более 250 населенных пунктов».

По его словам, всего в стране было подтоплено 7,5 тыс. домов, а также разрушены дороги и мосты.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июня посольство США на Украине на своей странице в соцсети Facebook сообщило, что Украина в ближайшее время получит от США $100 тыс. на ликвидацию последствий наводнения на западе страны.

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