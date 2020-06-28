Киев, , 19:10 — REGNUM Рейтинг главы украинского государства Владимира Зеленского обрушился более, чем в два раза в сравнении с данными сентября 2019 года. Об этом 28 июня свидетельствуют данные опроса, проведенного центром Разумкова.

По данным проведенного исследования, за Зеленского, в случае проведения президентских выборов в июне 2020 года, проголосовали бы лишь 25,3%, в то время как в сентябре 2019 года за него были готовы отдать голос свыше 56% респондентов.

Напомним, в мае 2020 года по данным исследования социологической группы «Рейтинг» президент Зеленский занял вторую строчку в рейтинге лучших президентов Украины. Первое место досталось бывшему главе государства Леониду Кучме.