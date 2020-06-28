Киев, , 18:33 — REGNUM Акция «солидарности с Белоруссией» прошла на майдане Независимости в столице Украины. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает «Укринформ».

Общественные активисты, которые хотели привлечь внимание международного сообщества к ситуации в стране, вышли на марш солидарности с лозунгами «Свободу политзаключенным!», «Нет — репрессиям!», «Свободу Белоруссии!», «Нет — пыткам в тюрьмах».

Отмечается, что затем активисты пришли на ул. Грушевского к памятнику герою «Небесной сотни» Михаилу Жизневскому и направились в сторону посольства Белоруссии.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня глава Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки по Минской области заявил, что Белоруссии не нужен майдан, так как «мы видим, к чему это приводит — к разрушению страны».

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