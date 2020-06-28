Рейкьявик, , 18:08 — REGNUM Действующий президент Исландии Гудни Йоханнессон одержал уверенную победу и был избран на второй срок на очередных президентских выборах, состоявшихся 27 июня. Об этом 28 июня сообщает исландская телерадиокомпания RÚV.

По данным журналистов, на президентских выборах 92,2% избирателей отдали свои голоса за Йоханнессона. Отмечается, что в общей сложности в голосовании участвовали 168 821 граждан страны, явка составила 66,9%.

Напомним, 52-летний Йоханнессон экспертами считался абсолютным лидером на президентских выборах. Его конкурентом был бизнесмен и политик Гудмундур Франклин Йонссон, набравший на прошедших накануне президентских выборах только 7,8% голосов избирателей.

Йоханнессон является историком по образованию, во время учебы в университете изучал русский и немецкий языки. Впервые Йоханнессон стал президентом Исландии в 2016 году в возрасте 48 лет, став самым молодым главой государства в истории страны. До своего избрания на пост президента он преподавал историю в Исландском университете.

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