29 июня 2020 | Время чтения 3 мин

До пандемии 37,2 миллиона человек по всей стране не имели продовольственной безопасности. По прогнозам, эта цифра вырастет на 17 миллионов, до поразительных 54 миллионов человек, испытывающих нехватку продовольствия в результате пандемии. Мэр Хьюстона Сильвестр Тёрнер и бейсболист команды «Хьюстон Астрос» Алекс Брегман делятся в издании The Hill своим опытом по первым шагам в решении этой проблемы и предлагают пути выхода из кризиса.

Дарья Алексеева, , 12:03 — REGNUM Коронавирус оставил разрушительный след по всем Соединенным Штатам. Если посмотреть только, например, на Техас, то приходится констатировать, что по всему этому штату его жители были вынуждены считаться с социальными и экономическими последствиями пандемии.

Пабло Пикассо. Зеркало слепого. 1903

В одно мгновение мы увидели, как голод стремительно распространился по всему штату, а жизненно важные отрасли экономики Техаса резко упали. Эта пандемия особенно сильно ударила по малообеспеченным семьям, и многие недавно безработные техасцы впервые столкнулись с проблемой отсутствия продовольственной безопасности.

В Хьюстоне, столице Техаса, длинные очереди автомобилей на местах распределения продуктов питания по всему городу показывают, что эта проблема распространена широко. Масштабы и охват этого экономического шока произвели еще большее впечатление, чем то, что наша община увидела во время урагана Харви. В то время, как города начинают вновь открываться, число людей, испытывающих голод в эти трудные времена, продолжает расти.

Мэр Хьюстона Сильвер Тернер New America

Хьюстон — наш дом, и прямо сейчас наш город нуждается в помощи. Как мэр Хьюстона и игрок «Хьюстон Астрос», мы уже поднимали наш голос в родном городе, но он может и должен быть объединяющим зовом для всей нации.

Согласно прогнозам Feeding America, Техас может стать лидером антирейтинга штатов по числу детей, сталкивающихся с отсутствием продовольственной безопасности (2,3 миллиона человек) по всей стране, и может занять седьмое место в целом по уровню продовольственной небезопасности, с учетом того, что 5,8 миллиона человек здесь находятся в группе риска.

Это не просто техасская или хьюстонская проблема. Данные по питанию Америки рисуют аналогичную картину для всей страны. До пандемии 37,2 миллиона человек по всей стране не имели продовольственной безопасности. По прогнозам, эта цифра вырастет на 17 миллионов, до поразительных 54 миллионов человек, испытывающих нехватку продовольствия в результате пандемии.

Пустые полки в магазине (сс) Random Retail

Именно в этих сообществах живут и воспитывают свои семьи люди, это и наши дома тоже. Мы все должны внести свой вклад в обеспечение того, чтобы нуждающиеся дети и семьи продолжали получать необходимую им поддержку в эти трудные времена.

Для того, чтобы изменить ситуацию в Хьюстоне, мы использовали разные пути. Это и партнерство с Хьюстонским продовольственным банком, и привлечение денег, и информирование через благотворительность. Наш опыт может и должен быть воспроизведен по всей стране. Например, в апреле этого года Алекс Брегман запустил кампанию по сбору средств на сумму 2 миллиона долларов, чтобы помочь накормить семьи, пострадавшие от пандемии, в партнерстве с Хьюстонским продовольственным банком. Кампания смогла раздать продовольствие тысячам семей в различных пунктах сбора по всему нашему городу. Мы хотели бы, чтобы другие повторили эти усилия в других городах и штатах.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

Видеть работу, проделанную таким количеством добровольцев лично для поддержки семей, страдающих в результате COVID-19, было поистине невероятным опытом. Мэр Тернер и его команда, партнеры по сообществу и коллеги-хьюстонцы, такие как Алекс Брегман, все поднялись на борьбу с голодом, но многое еще предстоит сделать.

Именно поэтому мы совместно призываем Конгресс принять меры для решения этой проблемы.

В следующем федеральном пакете помощи мы просим Конгресс временно увеличить пособия по программе дополнительного питания (SNAP) на 15 процентов. Это изменение политики обеспечит немедленную помощь нуждающимся, помогая семьям в наших общинах поставить еду на стол. Ни один ребенок не должен ложиться спать без еды, и это временное увеличение является одним гигантским шагом, чтобы гарантировать, что этого не произойдет.

Ребенок за завтраком StockSnap

Кроме того, временное увеличение льгот SNAP поможет стимулировать экономику за счет увеличения расходов на местных предприятиях, таких как ваш соседний продуктовый магазин. По данным Министерства сельского хозяйства США, каждый доллар новых льгот SNAP увеличивает экономическое производство на 1,54 доллара.

Прокладывая путь к выходу из этого кризиса, мы не можем оставить позади тех, кто пострадал непропорционально сильно. Поиск решений, которые улучшат положение во всех наших общинах, имеет решающее значение для продвижения вперед в этот исторический момент. Мы призываем Конгресс воспользоваться этой возможностью, чтобы внести свой вклад в борьбу с голодом и отсутствием продовольственной безопасности.