Вашингтон, , 17:14 — REGNUM Заявление бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена, в котором он призывает не приглашать Российскую Федерацию присоединиться к «Большой семерке» (G7), прокомментировал президент США Дональд Трамп.

По его словам, зачитывающего заявление по России Байдена, которое очевидным образом было написано его помощниками, видеть весьма «забавно».

»Россия полностью обыграла его (Джозефа Байдена) и Обаму (бывший президент США Барак Обама), когда они были у власти. — написал действующий глава Белого дома на своей странице в соцсети Twitter. — Так сильно (РФ) обыграла, что Обама захотел сделать так, чтобы их (РФ) не было в «Большой восьмерке».

По мнению Трампа, «в отношении России» тогда власти США были особенно слабы.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня Трамп на встрече с избирателями заявил, что он готов провести любое количество предвыборных дебатов с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.

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