Вашингтон, , 17:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что с момента введения в стране тюремного заключения за разрушение исторических памятников и статуй, в Соединенных Штатах полностью прекратились акты вандализма. Об этом 27 июня он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«С момента введения очень мощного тюремного заключения сроком на десять лет для тех, кто занимается вандализмом в отношении памятников и статуй, а также после того, как по всей нашей стране стали задерживать множество людей, вандализм полностью прекратился», ― говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 27 июня, президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о защите памятников от вандалов, в котором для совершающих подобные преступления «против великой страны» предусматриваются длительные сроки тюремного заключения.

Напомним, массовый снос памятников южанам и уничтожение символов Гражданской войны наблюдается в США на фоне массовых протестов против расизма, вызванных убийством сотрудниками полиции в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

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