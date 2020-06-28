Москва, , 16:28 — REGNUM В Российской Федерации были страшными первые 1,5 месяца пандемии коронавируса, так как многое нужно было успеть сделать. Об этом сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

«Я бы даже употребила слово страшными (были первые 1,5 месяца пандемии коронавируса), — сказала Голикова. — Страшными, потому что в очень короткий период времени (в Российской Федерации) уместилось большое количество событий».

По ее словам, для ее коллег начало пандемии было эмоционально тяжелым. Для того, чтобы не допустить ухудшения ситуации, приходилось в сжатые сроки одновременно выполнять много дел, отметила она.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня заместитель премьер-министра России Татьяна Голикова на коллегии Министерства здравоохранения заявила, что в России необходимо изменить подходы к системе повышения квалификации медицинских кадров.

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