Ватикан, , 16:32 — REGNUM Папа Римский Франциск призвал верующих помолиться об успехе предстоящей донорской конференции по Сирии, а также за граждан Йемена, которые переживают тяжелый гуманитарный кризис, и жителей западной Украины, где в результате сильнейших ливневых дождей произошло наводнение. Об этом 28 июня он сказал во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

«Во вторник, 30 июня, состоится четвертая конференция Европейского союза и ООН для «поддержки будущего Сирии и региона». Помолимся за эту важную встречу, чтобы она смогла улучшить драматическое положение сирийского народа и соседних народов, в особенности ливанского», ― обратился к пастве понтифик.

По его словам, ситуация на Ближнем Востоке отягчена глубокими социально-политическими и экономическими кризисами, которые еще более обострила пандемия коронавирусной инфекции.

Он также призвал верующих задуматься над тем, что во многих регионах мира есть голодающие дети и обратился к католикам всего мира с просьбой помолиться за население Йемена и за детей этого государства, которые страдают от нехватки пищи «по причине острого гуманитарного кризиса».

»А также за тех, кто пострадал от сильных наводнений в западной Украине», ― добавил папа Римский.

Напомним, донорская конференция по Сирии, организуемая Европейским союзом (ЕС) в тесном сотрудничестве с Организацией объединенных наций (ООН), должна пройти 30 июня в четвертый раз. В этот раз из-за пандемии коронавируса она состоится в формате видеосвязи, в которой также примут участие министры стран-участниц.

Предполагается, что на конференции будут присутствовать 83 делегации из 58 государств, а также представители 12 региональных организаций и международных финансовых институтов, 13 агентств ООН.

Примечательно, что мероприятие состоится без участия представителей правительства Сирии, так как ЕС не поддерживает с ними никаких отношений. Так, в результате прошлой конференции было собрано 6,2 млрд евро, которые так и не были отправлены Сирии. По мнению организаторов, перечисление данных денежных средств сирийской стороне является преждевременным.

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