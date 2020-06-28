Киев, , 16:00 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам по случаю празднования дня конституции, в котором заявил, что на Украине 25 регионов, вместо записанных в 133 статье Конституции Украины 27. Соответствующая видеозапись была опубликована 28 июня пресс-службой офиса президента Украины.

«Знаете, сейчас я нахожусь в Херсонщине. Это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло, потому, что в нашей стране таких двадцать пять», — обратился президент Украины к гражданам страны.

Согласно 133 статье Конституции в состав Украины входят 24 области, «Автономная Республика Крым», а также города Киев и Севастополь, имеющие специальный статус.

Депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин на своем telegram-канале обратился к украинским националистам и предложил задать украинскому президенту вопрос «Чей Крым?».

Кузьмин отметил, что по мнению Зеленского «вместе с Херсонщиной Украина насчитывает 25 областей. Видимо, Крым и Севастополь гарант конституции украинскими, не считает. А вы каждый раз, — чей Крым, чей Крым», — отметил политик.

Он также порекомендовал руководству службы безопасности Украины (СБУ) и генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), «прежде, чем искать коллаборационистов во фракции ОПЗЖ и вещать с информационных помоек о «руке Кремля»…обратить внимание на бывшего артиста 95-го Квартала, который по недоразумению занимает кабинет N 1 на Банковой».

Напомним, после государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году, Крым отделился от Украины и воссоединился с Россией. Однако Украина не признает воссоединение Крыма с РФ и считает, что полуостров является украинской территорией.