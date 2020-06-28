Москва, , 15:59 — REGNUM Свой комментарий по поводу заявления старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа о том, что в сносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу якобы виновна Россия, дал сегодня, 28 июня, член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков.

«Прежде всего он (Коларж — ИА REGNUM) не получил того результата, который предполагал изначально», — приводит RT слова Цекова.

Также он отметил, что глава пражского района решил пополнить ряды борцов со всем российским, для чего избрал статую Конева.

«Тот негатив, который он получил после своих решений и действий (причём негатив, как и со стороны России, так и со стороны, я уверен, значительной части чешского сообщества), вынуждает его оправдываться», — отметил член комитета Совфеда.

Кроме этого, Цеков назвал «очень недостойной» вещью борьбу с памятниками.

«Вообще человек, который не уважает свою историю, который не уважает деяния своих предшественников, — этот человек не заслуживает уважения как такового», — заключил он.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что слова старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа о том, что в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу виновата Россия, посольство которой в Чехии якобы отказалось разместить монумент на своей территории — это грязная возня.

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