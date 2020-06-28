Дамаск, , 15:07 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за истекшие сутки отметили три случая нарушения перемирия на территории данной страны. Об этом 28 июня сообщается в информационном бюллетене, размещенном на странице Минобороны России в соцсети Facebook.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три факта открытия огня», — говорится в сообщении и уточняется, что два факта из данного число были отмечены в провинции Идлиб и ещё одно — в Латакии.

Также указывается, что представители Турции в комиссии за это же время не зафиксировали на сирийской территории ни одного нарушения перемирия.

Кроме этого, уточняется, что российским центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев за последние 24 часа была проведена одна гуманитарная акция — в населенный пункте Абу-Суса в провинции Алеппо, где было выдано 440 продовольственных наборов, общим весом 2,134 тонн.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 27 июня стало известно, что за истекшие сутки в Сирии боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Алеппо.