Москва, , 14:38 — REGNUM Явка на всероссийском голосовании по поправкам к Конституции на утро 28 июня составила 28,46%. Об этом сегодня, 28 июня, сообщила Центральная избирательная комиссия.

Всего на голосовании по поправкам к Конституции проголосовали 30 млн 917 тыс. 512 человек. Из них в электронном голосовании приняли участие 903,3 тыс. человек. Общая явка — 28,46%, Явка на дистанционном голосовании — 77%.

Напомним, что на утро 27 июня явка составляла 19,49%.

Основной день голосования — 1 июля, однако голосовать дистанционно и на участках можно уже с 25 июня. Сделано это из-за пандемии коронавируса — на участках нельзя допустить скопления людей.