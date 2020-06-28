Москва, , 14:21 — REGNUM Сайт Конституция2020. рф с утра 28 июня подвергается зарубежным DDoS-атакам. Об этом 28 июня сообщается в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

«С самого утра фиксируются ddos атаки на сайт Конституция2020. рф», — говорится в сообщении.

Также указывается, что данные атаки, предположительно, осуществляются из Сингапура и Великобритании.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 27 июня стало известно, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, который 27 июня находился в Подмосковье, на участке для голосования проголосовал по поправкам к Конституции России.