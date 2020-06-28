Москва, , 14:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что он регулярно — один раз в три-четыре дня — делает тесты на коронавирусную инфекцию. Он рассказал об этом 28 июня в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

"Регулярно, раз в три-четыре дня», — сказал президент России в ответ на соответствующий вопрос.

Также, отвечая на вопрос о том, были давали ли данные тесты отрицательный результат, глав государства заявил: «Слава богу, пока да».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что он считает, что страна выйдет из пандемии коронавируса с минимальными потерями.