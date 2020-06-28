Симферополь, 28 июня 2020, 14:20 — REGNUM Крым не будет обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о возобновлении подачи воды с материковой Украины на территорию полуострова. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в специальном репортаже Ольги Курлаевой «Жажда Крыма», вышедшем на телеканале «Россия 24».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич заявлял, что Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу.
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Напомним, в 2014 году Крым принял решение воссоединиться с Россией. После этого Украина прекратила подачу воды на полуостров. Подача воды по Северо-Крымскому каналу с Украины обеспечивала до 85% потребностей Крымского полуострова в воде.