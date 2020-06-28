Каракас, , 14:20 — REGNUM Венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес, который скрывается от правосудия страны на территории испанского посольства в Каракасе, подготавливал морское вторжение в страну 3 мая с целью свержения ее законно избранного президента Николаса Мадуро. Об этом 28 июня рассказал на пресс-конференции министр связи и коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television.

По словам Родригеса, «все элементы планирования вооруженного вторжения» были разработаны в резиденции посла Испании в Каракасе и указал, что последний должен был знать о планах, которые готовил в его резиденции Леопольдо Лопес.

«Знает ли правительство Испании, что Леопольдо Лопес продолжает проводить видеоконференции с единственной целью — претворить в жизнь свои планы убийства президента Николаса Мадуро?», — задался вопросом венесуэльский министр.

Также он сделал обращение к верховному представителю ЕС по иностранным делам с вопросом, согласен ли последний с тем, что в посольстве страны, являющейся членом Евросоюза, планируются преступные действия против Венесуэлы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 мая глава венесуэльского МВД рассказал, что властям страны удалось предотвратить вторжение морем со стороны колумбийских боевиков, которые должны были подойти на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра и в результате которого погибли восемь нападавших. Позднее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью данного нападения было его убийство, а среди задержанных участников нападения было двое граждан США.

Напомним, Леопольдо Лопес приговорен в Венесуэле почти к 14 годам заключения после того, как он был признан виновным за протесты в 2014 году, когда погибли около 40 человек.