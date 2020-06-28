Киншаса, , 13:00 — REGNUM Министр юстиции Демократической Республики Конго (ДРК) Селестин Тунда был взят под стражу. Об этом 28 июня сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник.

Позднее высокопоставленный чиновник, также занимающий пост вице-президента страны, был отпущен, однако причина задержания до сих пор не озвучена.

По данным источника, причиной ареста мог стать конфликт с президентом страны Феликсом Чисекеди по поводу предполагаемой реформы судебной системе страны.

Данный факт обнажил противоречия в правительстве страны между сторонниками действующего президента и бывшего — Джозефа Кабилы.

Реформа, за которую выступал Тунда, предоставит больший контроль подконтрольному ему ведомству над прокуратурой страны, что значительно ослабит власть президента.