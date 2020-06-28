Москва, , 12:06 — REGNUM Власти Российской Федерации ориентируются на инфляцию около 4% годовых. Об этом заявил президент России Владимир Путин заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам Путина, власти, даже в нынешних непростых условиях из-за пандемии коронавируса рассчитывают, что инфляция за год не разгонится больше, чем на 4%.

«Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4 процента, и, скорее всего, где-то около 4 процентов и будет», — сказал российский лидер.

Путин напомнил, что в 1997 году, когда только-только наметились первые признаки роста ВВП, инфляция была 11%.