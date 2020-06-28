Париж, , 09:59 — REGNUM Представители парламента Франции хотят вновь начать активные межпарламентские встречи с российской стороной после окончания пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказала председатель группы дружбы Франции и России в Национальном собрании (нижней палате французского парламента), депутат от правящей партии «Республика на марше» Каролин Жанвье, ее слова приводит ТАСС.

Как сообщила Жанвье, международный кризис, возникший по причине пандемии нового коронавируса, в очередной раз стал препятствием для проведения заседания Большой межпарламентской комиссии двух стран.

«Но обмен мнениями продолжается, и мы надеемся, что когда нам позволит ситуация (с пандемией — ред.), французская делегация посетит Москву», — заявила она.

Кроме этого, депутат Национального собрания напомнила, что отношения между парламентами двух стран были заморожены в 2013 году предыдущим французским парламентом.

«Мы выразили желание вернуться к диалогу с нашими коллегами в Государственной думе», — сказала Жанвье.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 26 июня президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции переговоры с презентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых обсуждались вопросы борьбы с терроризмом, проблемы миграции, климатические изменения, а также вероятность пандемий, связанных не только с коронавирусом.