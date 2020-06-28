Варшава, , 09:20 — REGNUM В Польше сегодня, 28 июня, проходят выборы президента страны.

Флаг Польши Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени (8:00 по московскому времени) на всей территории Польши. Всего открылись 27 230 участков. Они будут работать до 21:00 по местному времени.

Всего в выборах участвуют 11 кандидатов, в том числе и действующий президент Анджей Дуда, который пытается переизбраться на второй срок. Правом голоса в Польше обладают более 30 млн человек, из которых 387 тысяч проживают за пределами Польши.

Проголосовать на выборах президента Польши можно как на избирательном участке, так и по почте. По почте голосуют те, кто находится на карантине из-за COVID-19, или же кто подал соответствующее заявление.

Итоги выборов должны быть обнародованы не позднее 1 июля.