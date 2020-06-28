Киев, , 07:52 — REGNUM Власти Украины активизировали механизм гражданской защиты ЕС «для удовлетворения первых потребностей» в борьбе с последствиями наводнения, которое произошло в западных областях Украины, сообщает 27 июня пресс-служба Европейской Комиссии.

На призыв Киева отреагировала Швеция, предложив 1,2 км барьеров от паводков, 250 шлангов и технических экспертов.

В качестве дополнения к помощи, предоставленной Швецией, Европейская комиссия предоставит картографические услуги в пострадавших районах Украины посредством спутниковой системы ЕС Copernicus.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня гуманитарную помощь Украине в связи со стихийным бедствием в западных областях страны направила Молдавия.

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Отметим, помощь Киеву в борьбе с последствиями паводка в западных областях Украины выделили также США. Сумма американской помощи составила 100 тысяч долларов.

Готовность помочь Киеву в борье с последствиями наводнения также выразила Венгрия.

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