Вашингтон, , 05:21 — REGNUM Экс-вице-президент США Джо Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в предательстве военнослужащих армии Соединенных Штатов. Об этом политик заявил на видеоконференции, трансляция которой велась телеканалом PBS.

Таким образом Байден прокомментировал статью газеты The New York Times, утверждавшей, что российская разведка якобы предлагала награду боевикам из террористической группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за убийство американских военных.

«Если эта статья в газете правдива и Трамп многие месяцы знал об этой информации… это за гранью разумного, это предательство самой священной службы, которую несут наши военные», — заявил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская газета The New York Times сообщила о причастности сотрудников российской военной разведки к заказным убийствам военнослужащих США в Афганистане. МИД России уже назвал эту информацию «вбросом» и напомнил о причастности американской разведки к афганскому наркотрафику. Белый дом США также опроверг информацию, указанную в газете.

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