Токио, , 05:07 — REGNUM Власти Японии намерены разрешить боевым кораблям открывать огонь для защиты торговых судов на Ближнем востоке, сообщает газета Yomiuri.

Сообщается, что это решение связано патрульной миссией, для которой Япония направила свои корабли в Оманский залив. При этом боевым кораблям можно будет открывать огонь только в том случае, если торговые суда, идущие в сопровождении эсминца, подверглись нападению. Если же торговое судно оказалось одно перед угрозой нападения, открывать огонь будет запрещено.

Напомним, Япония в начале 2020 года направила в Ближний восток эскадренный миноносец «Таканами» и два самолета Р-3С Orion. Эти корабли принимают участие в патрулировании Оманского залива.