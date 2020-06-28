* Талибаном — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 02:43 — REGNUM Ни лидеру США Дональду Трампу, ни его заместителю Майку Пенсу не сообщали о том, что РФ якобы предлагала бойцам Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «охотиться» за военнослужащими США в Афганистане. Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

«Ни президент, ни вице-президент не были проинформированы о предполагаемой российской охоте за головами», — говорится в тексте официального сообщения.

Также сообщается, что отсутствие такой информации у первых лиц страны могут подтвердить директор ЦРУ, советник по национальной безопасности и начальник штаба. Кроме того, отмечается, что это обстоятельство показывает не «достоинства вероятных данных разведки», а «неаккуратность истории New York Times».

Как сообщало 1 мая ИА REGNUM, афганские террористы увеличили военную активность в Афганистане, несмотря на соглашение с США.

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