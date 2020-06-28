Кигали, , 01:23 — REGNUM Военнослужащие армии Руанды отразили нападение неизвестных вооруженных людей из Бурунди, сообщает пресс-служба руандских вооруженных сил.

Сообщается, что около ста боевиков атаковали позиции армии Руанды в приграничной зоне, а также попытались напасть на ближайшую деревню. Бой длился 20−30 минут, после чего нападавшие отступили к позициям армии Бурунди. В результате боя было ликвидировано четверо боевиков, еще трое были захвачены в плен.

Отмечается, что нападавшие оставили часть своей экипировки, включая оружие и радиостанции. Армия Руанды уже запросила через дипломатические каналы информацию об участившихся случаях нападения.