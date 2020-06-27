Каракас, , 23:10 — REGNUM Морское вторжение в Венесуэлу, которое было пресечено властями страны в начале мая, готовил оппозиционер Леопольдо Лопес, который на данный момент скрывается от правосудия в посольстве Испании в Каракасе. Об этом 27 июня сообщил министр связи и коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес в ходе выступления в резиденции правительства страны.

Кроме этого, Родригес заявил, что план майского вторжения в Венесуэлу непосредственно разрабатывался в резиденции посла Испании в Каракасе, поэтому испанский посол должен быть полностью осведомлен о намерениях Лопеса дестабилизировать власть в стране.

Он также обратился к правительству Испании с вопросом, знает ли оно о том, что «Лопес продолжает проводить видеоконференции с единственной целью — претворить в жизнь свои планы убийства президента Николаса Мадуро».

»Послу Испании такое кажется нормальным», ― заключил Родригес.

Глава ведомства также обратился к верховному представителю Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности с вопросом, согласен ли он с тем, что в дипмиссии страны — члена ЕС планируются преступные действия против Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении властями морского вторжения боевиков из Колумбии на севере страны.

Позднее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, кроме этого, среди задержанных участников нападения были двое граждан США, которые, по данным правоохранительных органов Венесуэлы, являлись сотрудниками личной охраны президента США. Соединенные Штаты и Колумбия, в свою очередь, опровергли обвинения венесуэльской стороны в попытке захвата власти.

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