Каир, , 22:36 — REGNUM Правительство Египта выразило желание закупить 500 российских танков Т-90МС. Об этом 26 июня сообщил министр транспорта страны генерал-майор Камель аль-Вазир на своей странице в социальной сети Facebook.

Уралвагонзавод готов приступить к производству техники непосредственно на территории Египта, где будет, в случае заключения контракта, создан танковый завод.

«Организация производства танков Т-90МС позволит Египту обогатить уже имеющийся опыт по производству американских танков, которое ведется с 1992 года», — подчеркнул министр.

Напомним, если указанная сделка состоится, вооруженные силы Египта значительно повысит свою военную роль в регионе, более того, станет первой страной, производящей одновременно танки США и России.