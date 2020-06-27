Киев, , 21:59 — REGNUM На Украине необходимо ввести жесткий контроль за работой городского общественного транспорта и частично ограничить работу ночных клубов. Об этом сообщил 27 июня премьер-министр страны Денис Шмыгаль, заявление которого обнародовала пресс-служба офиса президента Украины.

«Глава правительства (Денис Шмыгаль) попросил мэров привлечь муниципальные патрули к работе с ведомствами, осуществляющими контроль… для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований; ограничить работу ночных клубов с 10 часов вечера, поставить на жесткий контроль муниципальный транспорт», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса, обновленные 27 июня пресс-службой Совета национальной безопасности и обороны Украины, свидетельствуют о том, что за минувшие сутки на Украине число выявленных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось на 948. Общее число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране на текущий момент составило 42 065.

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