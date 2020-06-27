27 июня 2020 | Время чтения 16 мин

Кирилл Забавский, , 21:55 — REGNUM



СССР

Глава 1 — Введение

Наши западные оппоненты — структурно хорошо развиты, количественно находятся в подавляющем большинстве, качественно превосходят по силе и интеллекту, а также обладают большими ресурсами и современными технологиями. Всё это, вероятно путём математического сложения привело их к пониманию того, что они обладают правом быть гегемонами над остальным миром.

Уступая в структурности горизонтальных связей, мы должны компенсировать управленческой вертикалью в организации труда; уступая в количестве, мы должны компенсировать качественным превосходством в упорстве и труде; уступая в качествах силы и интеллекта, мы должны компенсировать превосходством в труде и упорстве; уступая в ресурсах и технологиях, нам остаётся компенсировать ничем иным, кроме как упорным трудом.

Исходя из мировоззренческих позиций, данное противопоставление можно выразить тем, что неважно кто, в каком количестве, качестве и снаряжении против нас, главное то, что мы за справедливость. В случае противоборства двух сторон — у нас, таким образом, уже есть достаточное основание для победы.

Однако, победить в чужой игре по чужим правилам невозможно. Правда, правила гегемона не являются обязательными к исполнению для ратующих за справедливость. Поэтому, нет нужды продолжать игру противника, следуя его-же правилам. Нужно начинать свою партию по правилам, обязательным для всех. Отступление от которых, для любого из участников игры, станет достаточным основанием для поражения в текущей партии.

В случае, когда общие правила для всех не выполняются любой из сторон, либо когда партия ведётся и вовсе без правил, тогда необходимо уйти от сложившихся раскладов и навязываемой повестки дня. После чего, следует перехватить чужую, либо проявить свою инициативу в сложившихся обстоятельствах. Ведь тогда, когда нечего терять, ничего не остаётся, как победить благодаря своей инициативе, в стремлении к заветной цели.

Мировые центры силы, стремясь к выполнению своих задач, разбалансированы и рассинхронизированы по форме и содержанию. По ходу движения, нравственные ценности уступают материальным, материальные потребности уступают инстинктивным. Неуверенность каждого последующего шага множится на неопределённость пройденного пути. Всё в мире мимикрирует и ускоряется. Во всём этом виноват системный кризис*, он же ведёт весь мир к хаосу, войне и катастрофе.

Конфигурации обстоятельств всегда были разными, но вместе с этим, они также всегда сводились к общему знаменателю, в виде приближающегося конца времён. Грех нам сейчас на что-либо жаловаться, вспомним условия, при которых наши предки создавали СССР, победили в гражданской войне, затем в Великой Священной Отечественной войне (1941−1945 гг.) и открыли всему человечеству космос.

Современные действующие системы управления государствами привели к системному кризису во всём мире, поэтому выходить из него, используя эти системы нельзя. Для выхода из системного кризиса, необходим вывод управления за рамки приведших к нему систем. Иначе говоря, системное управление следует заменить на внесистемное и ручное.

На фоне сложившихся обстоятельств, в своеобразном снаряжении из сил, к предстоящему событию во времени и пространстве, на арену выходят действующие лица. В истории бывало всякое, не редко меньшинство побеждало большинство, слабые побеждали сильных, простодушные побеждали хитрых. Поэтому, от всего прочего зависит масштаб события, а от действующих лиц зависит его исход.

Сильные, хитрые, в подавляющем большинстве, действующие лица в интересах самих себя — уже проиграли. В то время, как действующие лица, не принадлежащие самим себе, а радеющие за слабых, простодушных и в меньшинстве своих товарищей, обречены побеждать всегда — твердостью убеждений, целями стремлений и примерами подвигов, за пределом своих жизней, в памяти следующих за ними поколений.

Современное пространство для действий всегда неизменно, оно начинается с себя, по принципу матрёшек. То есть, сначала следует навести порядок в своём доме, улице, городе, на земле в границах государства нашего народа, затем на земле в ареале ответственности нашего племени, затем на земле в зоне интересов нашей цивилизации. И наконец, просто на Земле.

Современное время характеризуется цейтнотом, но так тоже было всегда. Однако, в цейтноте преимуществом обладает тот, кто не обременён превосходством в количестве, избыточными качествами, большими ресурсами и сложными технологиям, то есть находится в холоде, голоде и налегке. Это значит, нынешнее время нам благоволит.

Наши современники — действующие лица, характеризуются множеством ущербных качеств, хилыми силой и волей, притворством и мимикрией, другими недостатками данного времени в данном пространстве. Но из истории мы знаем, что это не приговор, впрочем и здравый смысл нам говорит, что это не залог успеха. Вот с этого и следует начинать, что делать.

Нам остаётся только упорно трудиться, что позволит достигнуть превосходства во всех сферах жизнедеятельности. Ведь, как известно, труд облагораживает человека, то есть делает нас и умнее и сильнее и красивее во всех смыслах. А упорство в нём, прямой дорогой приведёт к победе. Ибо те, кто не отступают и не сдаются, даже в своей смерти остаются непобеждёнными.

Дальше, будет проще, решение всех проблем выстроится по ранжиру и порядку само собой. И так шаг за шагом, от матрёшки к матрёшке, от события к событию. Начиная проработку с себя, через призму проблем Союзного Государства России и Белоруссии. Ведь, исправление каждой из сложившихся проблем не требует ничего того, что у нас нет — кроме ясного понимания, волевого решения и прямого действия.

Таким образом, действующим лицам следует взять на себя больше ответственности, обратной стороной которой прибудет больше власти. Уяснению задачи посвящена данная глава. Оценке проблем Союзного Государства посвящены последующие главы. Поиску решений посвящена данная книга. И так далее. От простого к сложному.

* Системный кризис — согласно классическому определению это переворот, пора переходного состояния, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации. Кризис проявляет скрытые конфликты и диспропорции. Яркий пример вершины кризиса — революция.

** Системный кризис государства — это совокупность политического, экономического и социального кризиса в обществе, ведущего к люмпенизации и радикализации «низов». Одновременно, неспособность политической элиты или «верхов» подняться до уровня государственных деятелей, ставящих интересы державы выше личных и корпоративных.

*** Системный кризис государств в мировом масштабе — это развитие системного кризиса государств, с последующим распространением их неустойчивости и непредсказуемости в политической, экономической, социальной, военной и прочих сферах на остальные государства в регионе, а затем и во всём мире.

Глава 2 — Советский опыт

Отправной датой, началом создания Союза Советских Социалистических Республик принято считать Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию, свершившуюся 7-го ноября 1917 года.

За 5 последующих лет, 29 декабря 1922 года — был учреждён СССР четырьмя советскими республиками РСФСР, БССР, УССР и ЗСФСР.

За 2 последующих года, 27 октября 1924 года — в состав СССР вошли Узбекская ССР и Туркменская ССР.

За 5 последующих лет, 5 декабря 1929 года — в состав СССР вошла Таджикская ССР.

За 7 последующих лет, 5 декабря 1936 года — в состав СССР, в результате реорганизации ЗСФСР, были созданы и вошли Казахская ССР, Киргизская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР и Армянская ССР.

За 3 последующих года, 31 марта, 2, 3, 5, 6 августа 1940 года — в состав СССР вошли соответственно Карело-Финская ССР, Молдавская ССР, Литовская ССР, Латвийская ССР и Эстонская ССР.

Таким образом, первым этапом и самым трудным, за 5 лет после Великой Октябрьской Социалистической Революции — был учреждён Советский Союз четырьмя республиками, совершенно разными по национальному, культурному, языковому составам, с огромной разницей в территориях, ресурсах, уровнях жизни и количестве населения. Вместе с последующими этапами, всего за 22 года, в состав СССР вошли 16-ть советских республик, ещё более отличающихся между собой по параметрам.

Создание СССР можно считать историческим экспериментом, цель которого заключалась в построении нового общества, с опорой на идеологию справедливости. Становление СССР происходило разными средствами и методами, от красного террора против врагов народа и контрреволюции — к демократическому централизму, от диктатуры пролетариата — к прямой демократии. Это был трудный путь проб и ошибок, через неизведанные тёмные области в светлое будущее.

Успех в любом деле зависит в первую очередь от решительной воли вождей, формы организации и уровня управления. Успех в формировании нового советского общества видится в том, что трудовой народ через советы, из низов формировал правящий класс, из которого выдвигались решительные и волевые вожди. Кроме того, в строительстве СССР все этапы организации и уровни управления были пронизаны стержневой идеологией и общей целью.

Государствостроительство СССР происходило на фоне гражданских войн, внешней интервенции, индустриализации, коллективизации, голода, холода, лишений, эпидемий, разрухи, разгула бандитизма и анархии, изменений общественного уклада и переустройства мирового порядка. Этот путь был пройден не кем-то и когда-то, а нашими предками, дедами и прадедами.

Глава 3 — Европейский опыт

Отправной точкой, началом создания Европейского Союза принято считать подписание Бельгией, Западной Германией, Нидерландами, Люксембургом, Францией и Италией договора об учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС, ECSC — European Coal and Steel Community) в 1951 году.

За 6 последующих лет, 25 марта 1957 года — был учреждён ЕС шестью европейскими странами Бельгией, Западной Германией, Нидерландами, Люксембургом, Францией и Италией. 5 июля 1962 года — в состав ЕС была включена колония Франции — Французский Алжир.

За 15 последующих лет, 1 января 1973 года — в состав ЕС вошли Великобритания, Дания, Ирландия. 19 июля 1976 года — в состав ЕС была включена ещё одна колония Франции — Сен-Пьер и Микелон.

За 8 последующих лет, 1 января 1981 года — в состав ЕС вошла Греция. 1 февраля 1985 года — в состав ЕС была включена колония Дании — Гренландия.

За 5 последующих лет, 1 января 1986 года — в состав ЕС вошли Испания и Португалия. 3 октября 1990 года — в состав ЕС были включены Восточная Германия (бывшая ГДР) и Западный Берлин.

За 9 последующих лет, 1 января 1995 года — в состав ЕС вошли Австрия, Финляндия и Швеция.

За 9 последующих лет, 1 мая 2004 года — в состав ЕС вошли бывшие советские республики Литва, Латвия и Эстония; кроме того страны социалистического лагеря Польша, Словакия, Словения, Венгрия и Чехия, а также Мальта и Кипр.

За 2 последующих года, 1 января 2007 года — в состав ЕС вошли Болгария и Румыния. 22 февраля 2007 года — в состав ЕС были включены две колонии Франции — Сен-Бартелеми и Сен-Мартен.

За 6 последующих лет, 1 июля 2013 года — в состав ЕС вошла Хорватия. 1 января 2014 года — в состав ЕС была включена колония Франции — Майотта.

Таким образом, первым этапом за 6 лет создания ЕОУС — был учреждён Европейский Союз шестью европейскими странами, совершенно разными по национальному, культурному, языковому составам, с огромной разницей в территориях, ресурсах, уровнях жизни и количестве населения. Вместе с последующими этапами, за 62 года, в состав ЕС вошли 28-мь стран (без учёта Европейских колоний), ещё более отличающихся между собой по параметрам.

В создании ЕС видится очередная попытка объединения Европы, с последующей экспансией на соседние земли и выстраиванием чёткой иерархии между центральной метрополией (Старая Европа в контурах империи Карла Великого), буферными территориями Восточной Европы (до Урала) и захватом Сибири до Владивостока. Возможно контуров по градации полномочий больше, но цель всегда одна — обогащение центра за счёт периферии. Все предыдущие попытки европейской экспансии на Восток в виде Крестовых, наполеоновского и гитлеровского походов закончились провалом.

Успех в строительстве современного ЕС обусловлен тем, что после падения гитлеровской Европы, руководители европейских стран не изменяя давним целям* сменили тактику, отодвинув идеологию на задний план в пользу создания экономического, политического и военного превосходства. Несмотря на множество внутренних и внешних проблем, с опорой на исторически развитые пропагандистские и жандармские ресурсы, они имеют предостаточно воли для достижения задуманного.

Благодаря западной пропаганде, в настоящее время в мире общепринято считать, что политика Советского Союза исходила из принципа — «цель оправдывает средства». Однако, такое общественное мнение призвано уводить людей от понимания того, какие принципы заложены в политике самого коллективного Запада. И если присмотреться в этом вопросе на тех, кто согласно известной пословицы громче всех кричит — «держи вора», тогда всё станет очевидным.

Коллективный Запад для достижения своих целей всегда пользовался и продолжает пользоваться не просто оправданными или неоправданными, а любыми средствами, а именно — несмотря на попрание международного права, несмотря на мнение народов, несмотря на сопротивление, несмотря на жертвы — Европейский Союз вместе с США, силами НАТО сначала ковровыми бомбардировками «отутюжили» Югославию, Сербию и Белград, довели страну до разрушения и развала, а затем включили её по частям в свой состав.

* Высказывания западных политиков о России (для принятия к сведению)

— «Во всём виновата Россия! Виновата в нашей гражданской войне… Уничтожение России — требование Истории и будущего Европы…» — Министр иностранных дел Испании Рамон Серрано Суньер.

— «Из недочеловеческой расы славян необходимо оставить только то количество человек, которое нужно для Рейха в качестве рабов. Их знаний должно хватать только для того, чтобы выполнять приказы арийцев… Необходимо свести славян до языка жестов. Никакой гигиены, никаких прививок. Только водка и табак…» — Адольф Гитлер.

— «Говорить, что «это была не Россия, а Советский Союз» — значит, бежать от реальности. Это была Россия, названная Советским Союзом. Она бросила вызов США. Она была побеждена. Сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нужно отбить охоту к такому образу мыслей… Россия будет раздробленной и под опекой» — Збигнев Бжезинский.

— «Задача России после проигрыша в холодной войне — обеспечивать ресурсами благополучные страны. Но для этого им нужно всего пятьдесят — шестьдесят миллионов человек» — Премьер-министр Великобритании Джон Мейджер.

— «На территории СССР экономически оправдано проживание пятнадцати миллионов человек» — Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.

Глава 4 — Смысл и значение развала СССР

Согласно результатам всесоюзного референдума 17 марта 1991 года о сохранении Союза Советских Социалистических Республик, большинство граждан всех республик Советского Союза высказались за сохранение СССР, в процентном отношении за это проголосовало 82.7% белорусов и 71.3% россиян.

Несмотря на результаты референдума, волю большинства народа и в нарушение множества законов, в том числе Конституции, 8 декабря 1991 года в Вискулях (Белоруссия) изменниками Родины было подписано соглашение о создании Содружества Независимых Государств, фактически означающее ликвидацию Советского Союза.

Таким образом, перестройка СССР, начатая в конце 80-х годов XX-го века предателем М.С.Горбачёвым закончилась крушением огромной страны. Следует отметить, что крушение СССР является также поражением в холодной войне, организованной против нас США и коллективным Западом. В результате чего, на постсоветском пространстве началось смутное время.

В государственном плане — в республиках бывшего Советского Союза были приняты приоритеты международного права, что по сути явилось попранием их суверенитетов; кроме того, были установлены запреты на государственную идеологию в пользу разрешения любой частной, а также произошло переподчинение экономического сектора государств западным финансовым институтам.

В этническом плане — локально начали возникать вооруженные конфликты, стали внедряться идеи национальной и религиозной самобытности, за которыми следовали идеи вражды к представителям других наций и религий. В тоже время бывший Советский Союз подавался не иначе, как тюрьма народов.

В социальном плане — практически повсеместно начались криминальные войны за передел собственности, произошёл всплеск болезней общества, насилия, наркомании, проституции, извращений, либерализма и тому подобного. С устранением в СССР так называемого «железного занавеса», у людей появилась острая необходимость в установлении в квартирах железных дверей.

Следует особо подчеркнуть, что во всех республиках бывшего Советского Союза, всё это стало возможным благодаря хорошо организованной, длительной и системной работе западных спецслужб извне, а также предательству части правящих элит внутри СССР и посеянной смуте в народе.

Глава 5 — Начало создания Союзного Государства

В России, в это смутное время, была заменена советская символика, а именно советский герб на двуглавого орла, красный флаг на триколор, общество раскололось на два противоборствующих лагеря, одна часть за СССР, вторая выбрала западные ценности, над государством было установлено внешнее управление, страна стала разваливаться на субъекты, по ней прокатились волны терроризма, началась 1-я, затем 2-я Чеченские войны.

Вместе с этим, благодаря тяжёлым испытаниям, в которые погрузилась страна, в обществе произошло определённое отрезвление, понимание ошибочности пути и необходимости изменения курса. Вследствии этого, на уровне правящих групп, с приходом к власти В.В.Путина в 1999 году, произошёл перехват управления государством с внешнего на внутреннее.

* * * * *

В Белоруссии, в это смутное время, фактически было безвластие, в нарушение ряда основных законов была принята символика белорусских полицаев — бело-красно-белый флаг, фашисты с националистическим лицом и идеологические последователи полицаев ходили маршем по проспектам города-героя Минска и собирали десятки тысяч своих сторонников на митингах.

Одновременно, на уровне народа был сделан разворот от западного пути развития к восстановлению СССР и созданию Союзного Государства с Россией. Именно с этой целью в 1994 году, белорусский народ на первых честных выборах, избрал А.Г.Лукашенко в качестве Президента страны. А затем на всенародном референдуме в 1995 году усилил его полномочия и вернул государству советскую символику (с некоторыми изменениями).

* * * * *

Отправной точкой, началом создания Союзного Государства России и Белоруссии принято считать 2 апреля 1997 года. В этот день, в Москве президенты двух стран Б.Н.Ельцин и А.Г.Лукашенко подписали Договор о Союзе Беларуси и России.

За 22 года, с 1997-го по 2020-й годы — Союзное Государство так и не было создано, как полноценное государственное образование. Его будущее в ближайшей перспективе выглядит ещё более туманно. В этой связи следует разобраться в причинах провала.

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